﻿張氏理論——盃賽譯名一錯再錯

由於政府規定只可於香港馬季內播外國賽事，所以香港馬迷無機會下注全英國最重要之一哩半一級賽英皇喬治六世及伊莉莎白皇后錦標。由於英文名太長，英國馬圈只取前兩英文字，即King George了。如果直譯到中文，應是英皇喬治錦標，但香港馬會反而採用英皇錦標，這做法極為不妥，因為現任英君皇是女皇，但以前有不少英皇，各不同名，廿世紀有喬治六世及五世，但十九世紀有愛德華皇，因此只用英皇錦標是不行的。



於九十年代初，當「原居民」出征此場大賽時，香港馬會已大錯一次，當年由於仍有鑽石商贊助，而英皇室不接受與商業拉在一起，不准鑽石商的名字出現，只接受於賽事名後加鑽石，即全名是「英皇喬治六世及伊莉莎白皇后鑽石錦標」。當時的新聞部及賽事部人士無此背景知識，於是簡稱此場為「鑽石錦標」，老張二十年前已指出錯了。



在幾年後已有二三十年的贊助停止，此賽事之鑽石附名即除下，如果不明所以的會以為鑽石錦標已取消。



張福元