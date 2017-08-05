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﻿馬場浮世繪——田泰安明日告別日本

2017-08-05 列印
  騎師田泰安將於本周末在日本札幌競馬場作告別戰，今日將策騎六駒，然後在明日夥拍十一駒上陣，座騎數目較過去兩個周末多，賽後他將啟程返回毛里裘斯度假一星期，然後便出發返香港，為新馬季備戰。另一方面，在小倉競馬場策騎的韋達本周末亦十分繁忙，今明兩日各策騎八駒出賽。他將繼續策騎至本月二十七日才返港。
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