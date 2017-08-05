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﻿馬場浮世繪——Winter再贏一級賽

2017-08-05 列印
  岳伯仁馬房旗下頂級雌馬Winter，繼早前贏出英國及愛爾蘭二千堅尼，與及加冕錦標後，在香港時間前晚首次增程跑二千米，在英國古活馬場競逐一級賽蘭秀錦標，結果在騎師莫雅胯下以個半馬位勝出，於八十八日之內贏出四場一級賽。

  岳伯仁表示莫雅在賽後向他報告該駒長力不止二千米，所以稍後部署上有更多選擇，最大機會是下月九日出戰愛爾蘭冠軍錦標。
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