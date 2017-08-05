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﻿馬場浮世繪——精彩鬥士有機出戰珠峰大賽

2017-08-05 列印
  曾在港服役且贏出一場頭馬，因為傷患而退役的「精彩鬥士」，轉往澳洲服役後表現神勇，如今有機會在十月十四日在蘭域馬場角逐世界最高獎金草地大賽珠峰大賽。此駒的練馬師希斯透露，由於一間悉尼的賭場出錢購入該賽的出賽席位，並希望希斯馬房派馬出戰，暫時「精彩鬥士」最具機會被派遣上陣。
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