﻿祈普敦成功靠努力 與大摩有合作空間

史卓豐來港兩季成績不錯，與他同期出道，更曾爭奪悉尼冠軍見習騎師的祈普敦，上季亦來港發展，並火速取得四十場頭馬，於騎師成績表上居第六，他表示對成績滿意之餘，亦坦言即使今季大摩起用貝湯美為帥，依然有信心得到足夠支持，對新季感到樂觀。



祈普敦二十三歲來港，年紀輕輕即能交出理想表現，迅即站穩陣腳，究竟有何秘訣呢？他的答案十分簡單：「我認為無論香港或澳洲，要成功只有靠個人努力和自律，並無其他捷徑。我不同意有些人甚至騎師同僚認為在港做騎師較舒服，無疑我們不需每日策騎上陣，又不用花時間穿州過省，但我在香港卻要包攬在經理人的工作，包括每天致電練馬師爭取座騎，以及賽後花長時間觀看賽事影片，而賽前研究每場賽事大勢及座騎機會，因此，在港的騎師生活根本十分忙碌，一樣承受不少壓力，就算少一分努力，都沒有可能獲得成功。」



懂得減壓最為緊要



祈普敦又透露，自己在香港遇到壓力和不快時，最緊要懂得找減壓的方法，他會選擇暫時離開工作崗位，例如出外散步等，待自己身心回復新鮮感，然後重新投入工作，當然我的未婚妻Morgan亦功不可沒，他說：「她不是圈內人，卻是我的伴侶，又是我最好的朋友和傾訴對象，一直在我身邊分擔憂喜，所以，我們結婚亦順理成章。」



祈普敦上季所得的四十場頭馬裏，只有十六場來自摩廄，所以即使來季後者聘用貝湯美為帥，對其影響未必會如估計般大，祈普敦亦表示不擔心會突然失去支持，他說：「其實我上季一直有替其他練馬師贏馬，包括呂健威、蘇保羅、賀賢和蔡約翰，我早已向他們證明自己的能力，按理下季亦可以繼續跟他們合作，況且大摩亦向我表示，即使聘請主帥，我們仍有合作空間，我深信自己繼續埋頭苦幹，來季依然有機會取得佳績。」



摩廄「喜旺寶」上季由祈普敦策騎八戰得四冠四亞，是其代表作之一，他對此駒今季前景仍感樂觀。「『喜旺寶』陣上的演出相當穩定，經過暑期休養生息，其狀態及成熟程度仍有提升空間，我相信今季依然可以交出頭馬，牠理應有資格獲選參加十二月的香港一哩錦標，如果屆時由我主轡，當然最好不過。」



特約記者：文傑