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﻿馬場浮世繪——潘明輝星洲客串開齋

2017-08-06 列印
  見習騎師潘明輝前晚在新加坡克蘭芝馬場客串，立即交出好成績，他在當晚第五場三班草地千八米策騎「當然」後上力壓對手險勝，其後再取得一亞一季，順利打響頭炮。潘明輝賽後表示，臨場收到的策騎指示，指此駒的爆發力甚短，需要留力至最後二百米才讓其衝刺，於是他早段替馬兒慳位留力，最後馬兒以良好後勁上前，雖然過終點時跟亞軍馬十分接近，但是當時已覺得自己的座騎勝出。他又謂自己能夠在澳洲和香港後，又在新加坡贏馬，且更是初次出賽即交出成績，當然十分開心。

  另一方面，楊明綸在香港時間昨晨在美國艾利斯園馬場策騎出賽，可是唯一座騎Tarpys Zapper在泥地千六米臨場只是冷門馬，在七匹馬場合跑包尾。
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