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﻿馬場浮世繪——星運來篤定成南非冠軍種馬

2017-08-06 列印
  雖然南非版的冠軍人馬獎Equus Awards將在本月十五日舉行，但是前女皇盃冠軍「星運來」，已經篤定成為上季冠軍種馬，上季「星運來」有十三匹子嗣贏出超過二十場級際賽，包括德班七月盃冠軍Marinaresco，南非橡樹大賽冠軍Wind Chill。
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