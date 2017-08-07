馬場浮世繪——奧維利亞再遠征英國
JUPAS放榜 八大取錄萬七人 聯招生今抉擇 轉讀私大急增
大學聯合招生辦法（JUPAS）今日正式放榜，四萬八千多名學生之中，有一萬七千六百七十五人獲派八間資助大學的學士學位課程。由於今年政府向報讀十五間自資院校學士學位課程的學生提供每年三萬元資助，有輔導團體...
2017-08-07
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傳中國神秘富豪 擬購曼聯股份
近年不少中國資本收購外國足球勁旅，英國傳媒報道，一名內地富豪近日接觸多名英超勁旅「紅魔鬼」曼聯獨立投資者，游說對方出售曼聯股份。據悉，雙方現時只是初步探討，尚未展開正式討論。 中國資本近年銳意收購歐洲球會股權，意甲AC米蘭及國際米蘭、英超曼城及英冠阿士東維拉、西甲馬德里體育會等，分別由中國人擔任班主或主要股東。英國傳媒報道，掌握曼聯控制性股權的格萊澤家族，近日出言家族內訌，部份成員意興闌珊有意退股，而一名內地富豪近日接觸部份曼聯獨立投資者，游說對方出售曼聯股份。 美國富豪格拉沙二○○五年以七億九千萬英鎊（約八十億港元）購入曼聯，球會於七年後紐約證券交易所上市。馬爾科...
2017-08-07
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英女模意國險被賣 波蘭籍綁匪落網
一名英國年輕女模特兒，上月應邀到意大利工作期間，遭人迷暈禁錮，疑犯一度威脅在暗網市場拍賣女模，並向對方經理人勒索三十萬美元贖金，經理人公司報警求助；疑犯得悉肉參育有一名年幼子女時決定釋放她，其中一名波...
2017-08-07
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西貢滿湖花園5房3套靚裝 遙望綠樹海景
西貢有不少洋房大宅，為香港著名豪宅地段之一。毗鄰銀線灣的滿湖花園，對正銀線灣海景，是次介紹洋房放盤，實用面積2,209方呎，附設摩登時尚裝潢，採5房3套間隔，並外連逾2,000方呎花園及平台，隨時感受...
2017-08-07
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靈活招徠新經濟公司 中央證劵倡港股設「策略板」
港交所（388）冀以「創新板」招徠新經濟，惟中央證劵登記公司董事總經理鍾絳虹認為，定義新經濟不如制定「策略板」，而初創企業人士更指出，需要的不只是錢，還需要建立人脈。 據港交所資料，過去10年在本港上市的新經濟公司慬佔港股總市值的3%，而美國納斯達克、紐約交易所及倫敦交易所則分別佔60%、47%及14%。在美國上市而又採取不同股權架構的內地企業現共有33家，市值合共5,610億美元（約4.38萬億港元），相當於香港市場總市值的15%，而當中18家正是港股欠缺的科技公司，市值佔33家總市值的84%。 創新產業難以界定 多年來主要處理大型股份發行的中央證劵登記公司董事總...
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新戰車起動！
去季英超競爭空前激烈，車路士、熱刺、曼城、曼聯、利物浦和阿仙奴全是爭標份子，統稱為「Big 6」。六雄各隊今季積極擴軍，掀起一場軍備競賽，當中「衛冕之獅」車路士簽入幾名新兵中，以中鋒艾華路莫拉達最為外界關注。 車路士捧走去季英超寶座後沒有停下來，今夏斥資一億二千七百萬鎊（約十三億港元）增兵，包括以五千八百萬鎊從皇家馬德里羅致西班牙中鋒艾華路莫拉達。這名廿四歲前鋒去季在銀河艦隊扮演後備殺手，各賽事上陣四十三次，有廿四次替補出場，但仍然攻入廿球展示射手本色，今夏為了爭取更多出場機會毅然轉戰英超，與當年任教祖雲達斯時拍板買入他的藍獅領隊干地重逢。 取代哥斯達擔大旗 此子對...
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清新體驗 家用美容儀
都巿人已將美容小工具融入扮靚程序中，既慳時間，又可加強美容效果。今次特別為大家搜羅新到的家用美容儀，正好為夏日帶來清新體驗。 文︰Angel 圖︰褚樂琪（產品）、黃幹文（人物） 模特兒︰Sana K...
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SM娛樂家族紅館晒冷騷 EXO掀高潮全場叫聲震天
韓國SM娛樂家族成員首度合體來港開騷；人氣男團EXO、SHINee及D&E最受歡迎、獲得大會安排特別效果的優待。退役後首度重臨的東海和銀赫則HeHe味濃，搞到同屬Super Junior的藝聲...
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社論——體檢找「暗病」 港鐵莫再拖
港鐵故障停不了，繼上周五港島線發生信號故障，翌日早上有三十八年歷史的觀塘線又「慢駛」接近十一小時，經工作人員通宵搶修後，昨日回復正常，但港鐵宣佈成立高層次委員會調查事件。有鐵路工會透露，事件涉三台電腦相繼故障，導致信號不正常，公眾關心這條最早通車的港鐵線，是否出現系統老化警號？會否患了「慢性病」而港鐵不自知？ 這次觀塘線出事，公眾特別關注。一是港鐵各線於十日內第五宗故障，且一宗比一宗嚴重：二，這次是觀塘線使用以來故障時間最長的一次，亦是近二十年來慢車最長的一次；三，鐵路工會指故障涉三部電腦，重啟後亦不正常，可能涉及系統問題；四，按一三年推出的機制，列車服務延誤逾三十一分鐘，...
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捉路專家——文廄大熱門 配雷神牙煙
文家良剛季只贏二十場頭馬，比較起前季贏三十W、大前季贏三十七W，跌勢未停不特止，而且跌幅愈來愈大，情況並不樂觀，再加上新馬季多了麥菲文與羅富成這兩位新倉主加入，令競爭愈來愈大，料文家良會經營得更艱苦。...
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