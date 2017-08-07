﻿馬場浮世繪——奧維利亞再遠征英國

應屆皇席錦標冠軍，美國三歲雌馬「奧維利亞」，即將再次遠征英國，角逐本月二十五日約克馬場舉行的一級賽楠索普錦標，即使屆時將面對最近連續輕勝三場同程一千米賽，包括一場二級賽及一場三級賽的「巴特殊」，但當地外圍莊家仍將牠定為二點一倍大熱，「奧維利亞」的練馬師華特表示，該駒上場贏馬後休息足夠，復操走勢出色，已作好準備再到英國贏馬，不過賽後牠將再次運返美國，為十一月四日德爾瑪馬場舉行的育馬者盃草地短途賽作準備，因為今屆該賽為一千米，乃其最正宗路程。