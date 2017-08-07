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﻿馬場浮世繪——韓國賽事轉播美國受注

2017-08-07 列印
  韓國賽事水準及不上香港、日本及新加坡，但近年韓國馬事會卻努力與世界接軌，包括引入海外練馬師及騎師，以及韓國馬匹到美國及杜拜出賽等。

  昨日釜山日馬中的十一場賽事，將轉播至美國及接受投注，由於韓國沒有匯合彩池，所以美國方面將設立獨立彩池受注，韓國馬事會從投注額收取件佣金。
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