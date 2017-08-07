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﻿馬場浮世繪——田泰安日本告別戰贏三場

2017-08-07 列印
  田泰安、韋達和見習生潘明輝，昨日悉數在外地取得成績，最威水的在札幌競馬場作告別戰，騎足十二場的田泰安，昨日取得三冠兩季好成績，他在三星期客串期合共取得五場頭馬，相信可以愉快地回到祖家毛里裘斯度假一星期。

  另外在小倉競馬場策騎出賽的韋達，亦取得兩冠兩亞一季佳績。
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