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﻿馬場浮世繪——潘明輝星洲贏三級賽

2017-08-07 列印
  至於在新加坡克蘭芝馬場上陣的見習生潘明輝，昨先在頭場五班膠沙一千米策騎「信義」贏馬，接着再策騎由其新加坡導師尚恩訓練的「法樂」一放到底，以十一倍冷門捧走草地千二米三級賽花園城市錦標，成為首位在海外贏出級際賽的見習騎師，由於該賽是三級賽，將計算為一場香港頭馬，只待馬會稍後正式落實。
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