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﻿馬場浮世繪——兩華將昨日無功而回

2017-08-07 列印
  蔡明紹現在新加坡客串，昨日他在克蘭芝馬場的兩匹座騎均落敗而回，而身在美國的楊明綸，於香港時間昨晨繼續在艾利斯園馬場上陣，唯一一匹座騎Northeast Bound未能上名，他將在本周五在同一馬場，策騎兩匹由羅敏士訓練的馬匹出賽。
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