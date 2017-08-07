﻿重點出擊——信大戶不如知大戶

近幾季經常在每場最後關頭，出現啡燈大戶重注，有很多馬迷朋友常常說，即使買中了，亦大幅縮水，筆者睇法有少許認同，先撇除陰謀輪，所有賽果都是預測，大戶重注亦無可能全部命中，而能否從中成為受益者，或及後賽事有所得著，更令筆者關注。



每日、甚至每場賽事均受到不同情況因素影響賽果，每人研究馬匹方法亦不同，落重注大戶，亦是看好某些因素，才會重槌出擊，而其幕後團隊，肯定不會是三數人吧，所以馬迷朋友們，亦可收納大戶出擊馬匹名單，再參詳早前出賽片段。



就以總場次746「勁豐裕」作為例子，此馬近三仗無甚特別走勢，甚至於總場次716，賺了超快步速，依然落後甚遠，但大戶臨場瘋狂落飛，事後分析，716當天賽事，直路內欄場地甚差，以致大敗假象。理解其背後原因，便能在其他場次找出寶藏，信大戶不如知大戶。



安西教練