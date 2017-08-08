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﻿馬場浮世繪——巴洛妙筆再次熱倒

2017-08-08 列印
  法國多維爾馬場於前日舉行直路千三米一級賽紀爾斯錦標，眾矢之的為岳伯仁訓練的「巴洛妙筆」，在早段守在後列，末段衝刺一般，只能夠跑第六過終點。結果頭馬由騎師伊維斯策騎的五歲馬「白蘭度」後上勝出，柏兆雷策騎的大冷門「熱烈喝采」跑第二，「白蘭度」下一目標極可能是英國希鐸馬場舉行的千二米一級賽希鐸短途盃。至於已連續兩場熱倒的「巴洛妙筆」，練馬師岳伯仁表示該駒可能出賽太頻密，可能需要長時間休息，能否按計畫出戰珠峰大賽頓成疑問。
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