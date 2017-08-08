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﻿馬場浮世繪——貝湯美不會策騎尚多湖

2017-08-08 列印
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  另一方面，由於十月十四日香港有賽事舉行，所以摩廄主帥貝湯美（上圖）肯定不會策騎「尚多湖」出戰珠峰大賽。

  貝湯美日前接受訪問時表示，「尚多湖」非容易駕馭，所以配搭方面慎重考慮，當然改由曾夥拍該駒贏馬的鄧迪是最好的選擇，但賀嘉時馬房部署方式，是在維省出賽馬匹會交由以維省為基地的騎師執韁，在新南威爾斯省出賽的馬匹亦會交由當地騎師主轡，所以以墨爾本為基地的鄧迪，策騎「尚多湖」在蘭域馬場出戰大賽的機會不高。而貝湯美則建議將帥印交予麥維凱。
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