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﻿馬場浮世繪——列卓斯特或出戰薩塞克斯錦標

2017-08-08 列印
  應屆樂景傑錦標和女皇安妮錦標冠軍「列卓斯特」，上周三在古活馬場舉行的一級賽薩塞克斯錦標後上不及跑第二，該駒練馬師范鴻禧表示，不排除會安排該駒本周日在法國多維爾馬場出戰一級賽傑克莫華錦標。

  范鴻禧又表示，雖然上場賽後，鞍上人布宜學直路上的騎法曾被問話，但他自己覺得對方一直沒有停止策騎，故此不認為他有錯。反而當日賽事場地太軟及臨場落大雨，乃對馬匹構成影響。他將在周四決定是否派「列卓斯特」遠征法國。
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