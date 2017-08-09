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﻿馬場浮世繪——覺士盾報名名單昨公布

2017-08-09 列印
  澳洲滿利谷馬會，昨日公布於十月二十八日舉行，全年最高水準分齡讓磅賽覺士盾的報名馬匹名單。今年此賽共有一百四十一駒報名，掛頭牌的當然是過去兩屆盟主，將嘗試成為繼「京士頓城」後，另一匹三勝覺士盾的「雲絲仙子」。

  此外，今戰暫時有十五駒海外馬匹報名，包括前香港瓶盟主「高地之舞」，上季女皇盃冠軍「新寫實派」等。
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