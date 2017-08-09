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﻿馬場浮世繪——雲絲仙子下周六復出

2017-08-09 列印
  「雲絲仙子」擬於下周六在蘭域馬場復出，角逐千四米二級賽和域錦標，昨晨此駒在蘭域馬場試一千米閘，結果在騎師布文胯下首先過終點，查今次是牠服役以來十六次試閘裏首次勝出。練馬師華禮納表示，他與布文均認為「雲絲仙子」稍嫌悠閒，目前較正常為胖，所以決定今課認真考驗，相信今次試閘將有助提升馬匹的狀態。
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