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﻿馬場浮世繪——邱吉爾落實出戰朱德望錦標

2017-08-09 列印
  應屆英國及愛爾蘭二千堅尼大賽盟主「邱吉爾」，已落實在下場增程跑二千一百米，於本月二十三日出戰一級賽朱德望國際錦標。該駒練馬師岳伯仁表示，上周「邱吉爾」因臨場場地問題而避戰薩塞克斯錦標，本來牠可以選擇本周日轉戰法國傑克莫華大賽，但現在已落實出戰朱德望國際錦標。
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