﻿亨利隨筆——判斷好壞勿靠眼感

有些人會依靠「眼感」來判斷馬匹表現的好與壞，舉個例子，某駒轉彎時望空走三疊，直路再移出十疊衝刺，倘蝕盡腳程仍後追接近，便會視之為高水準，結論是再出值得捧場！當然，小弟不排除該駒接戰真能收復失地，但若單憑「走蝕位」與「後勁凌厲」這兩點便給予好評，理由未免太片面。



首先，我們應留意該場賽事的步速快慢，以田草千四米為例，若早段步速較標準時間慢了零點五秒，按理形勢對後追馬不利。然而不可大意，分段時間必須拆開來逐段研究，所謂的早段慢了零點五秒，有可能是頭段快零點二秒，第二段快零點三秒，而第三段慢一秒。明明是慢步速場合，實際上前置馬在頭兩段耗力不少，後追馬只要在轉彎時盡早外移望空發力，形勢絕不吃虧。



其次，我們同時要觀察當日所有場次的跑道模式，總結是否有利走外疊，或是否有利後追，若發現該駒只是步速與場地偏差的受益者，日後再出便要小心，成熱的話更要提防。



亨利