﻿亨利隨筆——判斷好壞勿靠眼感

首先，我們應留意該場賽事的步速快慢，以田草千四米為例，若早段步速較標準時間慢了零點五秒，按理形勢對後追馬不利。然而不可大意，分段時間必須拆開來逐段研究，所謂的早段慢了零點五秒，有可能是頭段快零點二秒，第二段快零點三秒，而第三段慢一秒。明明是慢步速場合，實際上前置馬在頭兩段耗力不少，後追馬只要在轉彎時盡早外移望空發力，形勢絕不吃虧。
其次，我們同時要觀察當日所有場次的跑道模式，總結是否有利走外疊，或是否有利後追，若發現該駒只是步速與場地偏差的受益者，日後再出便要小心，成熱的話更要提防。
亨利
警方「無間道」反轉元朗，一舉擒拿近三百名黑幫份子，包括多名骨幹成員及綽號「田雞東」的現任元朗區議員鄧勵東！警方昨晨根據臥底探員的情報，掩至元朗多個地點，拘捕二百九十九名疑有黑幫背景的男女。行動中，警方...
2017-08-09
日本首相安倍晉三再次上台執政以來，中日關係一直未有回暖跡象，中國外交部長王毅，周一與日本新任外長河野太郎會面。其間雙方為南海問題針鋒相對，王毅事後形容，河野會上發言令中國和區內國家失望，批評對方只是完成美國交託給的任務。 王毅前天在馬尼拉出席東盟外部會議期間與河野太郎會面，王毅指，中日長期對立不利於地區和平穩定，近年兩國關係達至谷底，源於日方未有真正視中國為合作夥伴。他促請日方言行一致，以具體政策、行動落實改善中日關係，切勿一面希望改善關係，轉身卻到處給中國找麻煩。 雙方在南海問題意見分歧，王毅敦促日方尊重南海形勢趨穩向好事實，為地區和平穩定多發揮建設性作用，並非總...
2017-08-09
美國總統特朗普正在新澤西州私人高爾夫球俱樂部享受十七天暑假，其女兒伊萬卡、女婿庫什納亦帶同三名子女陪同父親度假。伊萬卡周一在Instagram上載六歲女兒阿拉貝拉、三歲長子約瑟夫、幼子西奧多的合照，姐弟三人穿着睡懶洋洋依偎躺在沙發上，場面溫馨。伊萬卡亦趁假期相約兩名好友，歡度「女士之夜」。特朗普離開華府度假間，白宮會展開翻新冷暖氣設備、重新油漆、修補漏水等工程。
2017-08-09
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價承接個案，中原高級資深分區營業經理陳彪稱，太古城金星閣中層A室，面積582方呎，2房間隔，望園景，獲用家以1128萬元購入，呎價19381元，屬市價成交。原業主於0...
2017-08-09
美股周二早段繼續創新高，杜指九連創新高後，昨日初段先軟後倒升49點，攀上22167點，再刷新日內高位紀錄；標普五百指數亦在金融股帶領下，刷新日內高位紀錄，曾升0.2%，見2485點，納指亦靠穩。美匯在...
2017-08-09
去年十一月遇空難幾乎全隊喪生的巴甲球隊查比高恩斯，周一造訪魯營參戰巴塞隆拿的傳統季前熱身賽甘伯盃。雖然巴塞最終大勝5:0，但三名空難倖存者才是主角，當中已截肢的門將科爾文負責開球禮，後衛魯舒爾退下火線時更獲全場球迷起身致敬，場面感人。 除了捐款外，巴塞履行承諾邀請查比高恩斯友賽以示支持。賽前歡迎儀式，魯營球場中央用代表查比高恩斯的綠色拼出一個心形圖案，並由巴塞隊長恩尼斯達負責歡迎詞。接下來，因空難右腳截肢的門將科爾文，裝上義肢進行開球禮。 倖存者成主角 戴上隊長臂章的另一空難倖存者魯舒爾三十六分鐘被調離場時，更雙膝跪地，雙手指天，似告慰罹難的隊友，加上球迷掌聲支持，...
2017-08-09
夏天熱氣逼人，回到家只想即刻食番杯冰凍雪葩，或者飲杯清涼果汁消暑解渴，如家中有部Philips的升級慢磨榨汁雪葩機，便能一次過滿足以上願望，絕對是夏日必備涼品！ 全新Philips慢磨榨汁雪葩機HR1...
2017-08-09
劉德華今年1月在泰國拍廣告時不幸發生墮馬意外，導致盆骨撕裂及脊椎多處骨折，華仔停工養傷大半年後，昨終正式復工，在北京出席有份監製及主演的電影《俠盜聯盟》首映發佈會；受傷後首度公開露面的華仔，已毋須拄枴...
2017-08-09
珠江口發生撞船意外，溢出大量工業油脂，為香港海域帶來生態災難。但環境局官員仍指中港兩地的通報機制並無問題，令人大惑不解，為何不以今次事件的嚴重性，促請內地完善中港的通報機制，防止類似跨境污染事件重演。 上周四珠江口兩艘船隻相撞，漏出近九千噸棕櫚硬脂，內地在事發後兩日才向本港通報，其時大量棕櫚硬脂隨水漂流，南下向香港水域進發。根據環保局官員說，上周六早上收到內地的通報，由於海面棕櫚硬脂周日才漂到香港，所以認為內地並無延遲通報。這個說法，技術上沒錯，實情卻說不通，若預計污染物將漂來香港，本港應更早獲得通報，而非遲了四十八小時，各部門將有更多時間應變，減少污染物襲港造成的破壞。 ...
2017-08-09
已退役的「閃爍武士」出道時，馬主田北俊對人說過，怕外間把這個馬名錯讀成「閃礫」而非「閃爍」。爍音「削」、礫音「溺」，既不同音也不同義更不同寫法，但田大少怕人讀錯愛駒名字，卻大有理由。 事關上世紀八十年代初有首流行曲唱到街知巷聞，便是混淆了「爍」與「礫」字，但因為它實在太過流行，一傳十、十傳百，已無可能矯正過來。所說的是《霧之戀》，唱的是譚詠麟，填詞的是林敏驄，內裏一句「閃爍不停」，說的是星星不停在閃，但這三十多年來都錯為「閃礫不停」，老早深入民心，就連譚詠麟本人縱知出錯，都已不便更正。 同樣的錯誤在譚詠麟另一首金曲《夏日寒風》亦出現，「閃爍暑天的汗水」變成「閃礫暑天的汗水」...
2017-08-09