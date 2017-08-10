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﻿馬場浮世繪——蔡明紹明晚告別星洲

2017-08-10 列印
  華將蔡明紹暑期前往新加坡客串，至今僅出賽八次，取得一場第四，他將在明晚克蘭芝馬場夜賽作告別戰，屆時將策騎三駒上陣，他在賽後翌日將啟程返港，為香港新馬季作好準備。而見習生潘明輝在上周日起孖兼贏出三級賽後，繼續得到支持，明晚將夥拍六駒出賽，當中三駒來自其導師尚恩，至於本周日則有九匹座騎列陣，屆時又有機會交出頭馬。
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