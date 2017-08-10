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﻿馬場浮世繪——識價盃騎師挑戰賽周六舉行

2017-08-10 列印
  剛為人父的意大利騎師李寶利，於本周二在多維爾馬場隔鄰的克夫方丹馬場上陣，兩匹座騎一匹跑第二，另一匹則跑第六，他和郭能將於本周六在英國雅士谷馬場，參加識價盃騎師挑戰賽，屆時李寶利與同鄉范以誠及德國騎師比卓組成歐洲騎師隊，郭能和貝利及史賓沙則組成英愛騎師隊，將跟佩妮、韋羨妮和杜希利的女騎師隊，與及杜鵬志、麥維凱和戶崎圭太組成的世界騎師隊同場比併。
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