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﻿馬場浮世繪——梁家俊病瘉全面投入工作

2017-08-10 列印
  上季獲馬會頒發告東尼獎的梁家俊，在七月一日賽事期間身體不適退下火線，當晚更發現腸疊腸，須要立即接受手術，騎者休息至上周日才正式復操。不過為安全起見，前日再度入院接受詳細檢查，證實他的身體已完全康復，可以全面投入工作，他將在昨晨復工操馬，提升個人狀態。
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