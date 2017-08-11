﻿缺陣多影響成績 梁家俊訂四大目標

梁家俊本已於上周日復課操馬，但日前他再到醫院作檢查，確保身體完全無礙後，至昨晨才重新投入工作。連續為多駒出試後，他收操時透露今季已為自己訂了四個目標，希望在不斷努力之下，能夠一一達成。



雖然梁家俊乃上季告東尼獎得主，但其實全季只贏出二十五場馬，較前季三十三場少八場。他認為這跟兩度因傷缺陣，以及幾次停賽有直接關係。「去年十月我策騎『卡加動力』墮馬受傷，休息個多月後才傷瘉復出，接着又幾次因不小心策騎被罰停賽，及至季尾又因生病休戰了兩個星期。綜合來說，我上季大概缺陣兩個多月，座騎減少無可避免，頭馬數字因而下降。」他說。



梁家俊近日已重新操馬，逐步提升狀態，迎接下月新馬季來臨，他亦訂出四個目標：「首先當然要減少陣上發生意外的次數，得以不間斷地騎足全季，不用再因缺陣關係，要待復出時重新尋找座騎。此外，我希望頭馬數字可以超越前季的三十三場，創出個人新高。」



「另外我亦希望可以再次代表香港，參加十二月六日在跑馬地馬場舉行的國際騎師錦標賽。能夠跟全世界最頂尖的好手比併，絕對是一個難得的經驗，我將努力爭取機會再次參加。最後我當然冀望可以找到實力座騎出戰大賽，難度雖然甚高，但我不會放棄，全力向前。」梁家俊續說。



梁家俊昨日操過的馬匹當中，容廄「平湖之星」上季初出即力拼僅負跑第二，他認為此駒今季逐漸成熟，前景光明︰「『平湖之星』身形龐大，需要多操多跑才步入狀態，所以上季初出已能夠跑第二，走勢令人滿意，亦反映牠潛力優厚。今季牠踏入四歲成熟期，當狀態操起時，處目前評分肯定具競爭力，相信千二及千四米均是合適途程。我當然希望可以再次執韁上陣，為其爭取頭馬。」他說。



至於姚廄「財高八斗」，梁家俊則表示此駒質新未盡，但從策騎牠上陣的經驗中，感到牠要在較鬆軟的場地上競逐最合，日後可嘗試競逐谷戰。



特約記者：文傑