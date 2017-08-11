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﻿馬場浮世繪——雷景勳療目下周末復出

2017-08-11 列印
  前南非冠軍騎師雷景勳，於本周初進行切除左眼角膜生長的翼狀胬肉。雷景勳的父親Tex解釋，因為兒子生有藍色眼睛，對光線較為敏感，加上長期在戶外面對炎熱乾燥的環境，所以更易長出胬肉。幸好並非不良細胞，不會對健康構成長線影響。

  Tex表示預計雷景勳將休息十二天，在下周末可以復出策騎上陣。
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