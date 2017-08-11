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﻿馬場浮世繪——蘇兆輝極速贏馬過百場

2017-08-11 列印
  巴西騎師蘇兆輝於前日先後在百拉頓與金頓合共贏得四場頭馬，今年勝仗已突破一百場大關，令其目前在英國騎師龍虎榜上，已拋離了去年冠軍騎師高俊誠三十多場頭馬。蘇兆輝賽後表示希望再次成為冠軍，所以會把握每個機會，為座騎爭取勝利。

  蘇兆輝今年共上陣了九十六個賽馬日，便已贏出一百場頭馬，進境較過去兩年都快得多。而且在這九十六天賽事裏，他有二十八日是贏出兩場頭馬或以上，勝出率則高達百分之二十一，數據相當之驚人。
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