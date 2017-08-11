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﻿馬場浮世繪——澳門政府釋續約半年因由

2017-08-11 列印
  澳門特區政府早前簽訂延長澳門賽馬會經營期六個月，至明年二月二十八日，引來坊間一番議論聲音。不過，當地傳媒引述澳門經濟財政司司長梁維持解釋，澳門賽馬會向政府提交一個長遠發展方案，包括重新裝修馬場，以及建設世界旅遊休閒中心等。由於有關方案提出發展所需時間較長，政府需要研究其可行性，以及與不同部門協調及收集意見，所以先暫續約半年，然後會利用此段時間研究，相信稍後將有結果。
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