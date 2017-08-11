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﻿馬場浮世繪——試閘嘉年華門票下周二發售

2017-08-11 列印
  沙田馬場一年一度的戶外大型親子嘉年華「開季試閘樂滿FUN」，將於八月二十六日舉行。今年嘉年華版圖更擴大至彭福公園，門票將於下周二起在四十間指定場外投注處公開發售。套票每張售六十元，每張套票包括入場券一張、美食現金券一張、遊戲券四張，以及「馬場有禮」購物折扣券一張。大小同價，售完即止。三歲或以下免費入場。

  至於有興趣參加小馬策騎樂的朋友，在購買「開季試閘樂滿FUN」門票後，須於網上www.hkjc.com/pony填妥表格，參加「小馬策騎權抽籤」，各中籤者可於場內，以五十元購買「小馬策騎券」一張。

  活動詳情可登入馬會網站查閱。
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