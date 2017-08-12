﻿羅理雅傷患無礙 望遠征韓國為港爭光

於四月十七日賽事策騎「飛鶯」墮馬受傷，休息超過三個月的澳洲騎師羅理雅，由本月開始復課操馬至今超過十天，他表示身體感覺良好，有信心以最佳狀態迎接新馬季，他又透露已落實下月十日策騎兩匹沈廄馬「永旺年年」和「縱橫大地」，在韓國角逐韓國短途錦標和韓國盃。



自從本月一日復操以來，羅理雅每天均有露面，工作特別勤力，被問到目前身體狀況，他回答說：「最初幾日操完馬後，手臂總會有些酸軟，但這只是久疏戰陣之下，身體未立即完全適應而已，並非跟墮馬傷患有關。現時我右膊與右腳腳眼兩個傷患，再沒有感到痛楚。另外目前自己大約一二三磅左右，距新馬季開鑼仍有三個星期，加上香港夏天天氣炎熱，估計有充裕時間可以多減幾磅，能夠提升至墮馬受傷前狀態，在新馬季開鑼日策騎上陣。」



羅理雅由四月中受傷之後便缺陣，出賽次數較前季及大前季少，可是卻取得三十五場頭馬，為個人在港新高，他坦言對今季充滿憧憬，他說：「前季結束之後，我感覺到個人網絡已逐步建立，我對香港賽馬環境及制度亦十分熟悉，所以有信心上季可以成績再進，如今大致上證明自己判斷正確。倘非剛季受傷缺陣，頭馬數目一定不止此數。如今我已經完全康復，大家亦早已明白我的能力，希望可以延續上季手風，開鑼後可以盡快交出成績。」



雖然羅理雅滿肚密圈，但他將在下月十日沙田日馬缺陣，屆時他將在韓國首爾馬場，夥拍「永旺年年」和「縱橫大地」出戰沙地千二米韓國短途錦標和沙地千八米韓國盃，他說：「雖然季初階段，每一位騎師都希望打響頭炮，務求爭取更多支持，但是韓國兩場賽事均屬大賽，兩匹沈廄馬均具質素，我亦對練馬師沈集成練馬工夫充滿信心，他一定可以將兩駒提升至最佳狀態出戰。我認為只要兩駒可以適應該馬場的沙地跑道，有力取得佳績，為港爭光。」



特約記者：文傑