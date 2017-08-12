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﻿馬場浮世繪——韋達續在小倉上陣

2017-08-12 列印
  於過去三個周末在日本客串，取得四場和十個位置的騎師韋達，將於今日繼續在小倉競馬場上陣。今日韋達共有八匹座騎，明日則有五匹座騎，當中多駒近績不差，有機會贏得頭馬進帳。

  另一方面，華將楊明綸將在香港時間今日凌晨在艾利斯園馬場策騎兩駒上陣，其中列陣草地千七米的 Where's Lew，目前參考賠率是四倍半次熱門。另一匹列陣處女馬泥地的Tiz Mischief則是九倍半冷門。
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