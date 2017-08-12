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﻿馬場浮世繪——參議理事有傳入羅廄

2017-08-12 列印
  較早前曾有報道，將於本月十五日抵港，於今年六月大不列顛錦標跑第六的「參議理事」（馬會譯名），將交由練馬師苗禮德訓練，但最新消息指出，該駒將交由新開倉的練馬師羅富全訓練，箇中是否有特別原因不得而知。

  「參議理事」父系出自前世界馬王「范高爾」，由練馬師范鴻禧訓練，去年兩歲時贏出兩場頭馬，今季三歲僅出賽兩次未能上名，不過向來在大不列顛錦標出賽或走得接近馬匹，都備受香港買家注視，去年此賽跑第六的「喜旺寶」，在港表現甚佳，且看今次「參議理事」稍後在港上陣演出如何。
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