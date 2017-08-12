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﻿馬場浮世繪——練馬師杜文宣布退休

2017-08-12 列印
  曾經訓練「雞尾酒」攻下香港碗、女皇盃和香港盃，以及擊敗「靚蝦王」贏出杜拜免稅店錦標的練馬師杜文，日前以身體欠佳為由正式宣布退休。杜文在最初從練時是兩線發展，訓練平地賽及跳欄賽馬匹，並且取得良好成績。

  現年七十七歲的杜文，自去年冬天開始，身體情況日差，他表示自從接受盤骨手術後，未能到馬場觀看馬匹操練，雖然太太能夠幫忙，但始終會影響了她的生活，對其並不公平，而且既然自己不能親力親為，倒不如停止所有工作選擇退休。
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