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﻿馬場浮世繪——潘明輝星洲再贏一場

2017-08-13 列印
  見習騎師潘明輝前晚在新加坡克蘭芝馬場策騎，雖然第一場座騎「熱金」和第三場「皇家保鏢」只分別跑第二和第三，第四場「太空奇遇」又熱倒，幸好在第五場策騎尚恩馬房的「鐵血戰士」打破悶局，贏出頭馬。潘明輝賽後表示，自己來到新加坡是累積經驗，將自己所學帶回香港，提升自己騎功，如今贏出四場頭馬已算是理想，如果日後有機會，仍會再來新加坡策騎。

  尚恩則在賽事期間接受訪問時表示，潘明輝曾在澳洲和香港策騎，具備一定策騎經驗，他的鞍上功夫良好，賽後給練馬師的匯報亦十分到位，前途無可限量。

  至於同晚作告別戰的華將蔡明紹，三匹座騎只取得一個第三，是今次客串期首次上名，他將在日內回港，後日早上正式復課操馬。另一方面，在美國客串的楊明綸，前日在艾利斯園兩匹座騎均落第而回。
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