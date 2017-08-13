﻿馬場浮世繪——傑克莫華大賽今舉行

剛過去的周二晚上，去了欣賞葉文龍師傅搞的I-1拳賽。我是泰拳的門外漢，不懂看拳手埋牙時的門路，但看着雙方打到啪啪有聲，血汗交濺，也覺其刺激程度不遜於賽馬。 是夜最吸引的戲碼，乃近廿年無上擂台的葉師傅親自上陣，跟比他年輕大截的現役拳手打了場表演賽，雖云非正式賽事而每回合只打分半鐘，但看着葉師傅這位前香港拳王極速修身，打來毫不錫力，不由人不五體投地。他贏得的喝采聲，比同晚任何拳手都要響亮。 葉師傅之所以會再上擂台，只因此際其自傅式電影《金袍拳王》拍攝得如火如荼，葉師傅演回年少時的自己，拍多兩拍，於是拳癮大發。當晚拳賽打完，葉師傅還有事要忙，因為要就地通宵拍攝戲中的拳賽情節，而不...

2017-08-13