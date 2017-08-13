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﻿馬場浮世繪——傑克莫華大賽今舉行

2017-08-13 列印
  法國全年最重要兩場一哩賽之一，直路千六米一級賽傑克莫華大賽，將於今日在多維爾馬場舉行，雖然該賽只有六駒列陣，但賽事水準甚高，一個月前在莊伯德大賽包辦前三名的「轟雷暴雪」、Trais Fluors和Good Luck將再次碰頭。另外應屆英國二千堅尼季軍「胡驥村」，和最近連勝三場級際賽的Taareef亦乘勢而臨。由於此賽是育馬者盃挑戰賽之一，勝出馬匹將自動獲邀參加十一月四日德爾瑪馬場舉行的育馬者盃一哩大賽。
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