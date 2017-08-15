﻿馬場浮世繪——小祈紹仔榮仔齊復課

北韓和美國劍拔弩張之際，美國中央情報局局長蓬佩奧大派定心丸，指兩國之間的軍事對峙「沒有迫在眉睫的危險」。另一方面，南韓總統文在寅昨表示，朝鮮半島一定不能再發生戰爭，並呼籲北韓停止威脅行動。文在寅的特別顧問則批評美國總統特朗普對北韓的「怒火」言論令人憂慮。 美國總統特朗普上周警告，若北韓持續以核武威脅美國，會嘗到「烈燄與怒火」，平壤則宣佈計劃以導彈襲擊關島，令朝鮮半島緊張局勢進一步升溫。被問及局勢發展是否令人擔憂時，蓬佩奧向傳媒表示，「沒有迫在眉睫的危險」，他續解釋指，「我聽到坊間在談論我們已瀕核戰邊緣，但沒有情報指向我們今天已處於那種境地。」 但他又稱，若北韓再試射...

2017-08-15