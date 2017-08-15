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﻿馬場浮世繪——小祈紹仔榮仔齊復課

2017-08-15 列印
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  祈普敦、蔡明紹和黎海榮三位騎師，昨晨不約而同恢復操馬。其中早前趁暑期在新加坡客串的蔡明紹，先後策騎六匹東廄馬出試，他收操後表示，早前雖然在星洲沒有頭馬進帳，但因為大部分座騎都屬下風，落敗並不意外。此行首要目標，是藉着操馬及出賽而盡快回復本身狀態，亦明顯收到成效。紹仔話目前其右腳傷患再無痛楚，操馬亦不覺疲累，日內將聘請一位私人教練，協助自己操得更弗。

  至於暑假期間前往意大利度假的祈普敦（圖），昨晨主要為摩廄操馬，不過他強調上季已曾跟多個馬房攜手贏馬，今季亦當然樂意與任何一位練馬師合作。

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