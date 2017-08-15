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﻿馬場浮世繪——戴圖理策胡驥村贏大賽

2017-08-15 列印
  法國全年最重要的兩場一哩賽事之一，傑克莫華大賽於前日在多維爾馬場舉行，雖然只有六駒參戰，可是戰情十分激烈，終點前二百米出現三駒埋身肉搏的場面，由剛自美國趕返的戴圖理策騎的「胡驥村」，一直看似劣勢，可是終點前再度發力，越過由巴米高主轡的廄侶Inns Of Court，以短馬頭位險勝，「轟雷暴雪」就輸馬頸跑第三。戴圖理賽後表示，今仗場地鬆軟肯定有助於「胡驥村」爭勝。至於追平已故練馬師包添，七次勝出傑克莫華大賽的練馬師費伯華就表示，下一目標是十月二十一日在英國雅士谷馬場舉行的千六米一級賽女皇伊利沙白二世錦標或同日的二千米一級賽英國冠軍錦標，究竟屆時出戰哪場大賽，就由馬主決定。
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