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﻿馬場浮世繪——新季首次泥閘馬少取消

2017-08-15 列印
  馬會昨晨宣布，由於沒有足夠馬匹報名，本擬在今早舉行的新馬季首次泥地試閘取消。根據馬會早前通告，明日亦編有泥地跑道試閘，且看屆時是否有足夠馬匹報名。
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