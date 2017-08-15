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﻿馬場浮世繪——見習學員面試爭入體驗營

2017-08-15 列印
  大約八十名獲甄選的賽事見習學員申請者，昨日在上水雙魚河鄉村俱樂部接受策騎測試及面試。見習騎師學校校長陳念慈、見習騎師學校首席騎術教練高雅志、練馬師葉楚航，以及助理練馬師巫偉傑與李兆錚等，在場挑選出表現最佳者，入住八月二十一日的體驗營，從中會再揀選大約二十五位成為賽事見習學員。

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