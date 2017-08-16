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﻿馬場浮世繪——高伯新施手術根治手患

2017-08-16 列印
  練馬師高伯新早前缺席晨課幾天，至昨日恢復到場督操，而其右手手腕卻見明顯包紮。他解釋自己多年前騎馬受傷傷及韌帶，一直未痊瘉，不時感到痛楚，於是今年暑假下定決心，日前到醫院接受手術，務求根治傷患，之後預計經過一段時間便會完全康復。
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