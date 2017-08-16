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﻿馬場浮世繪——新季首次泥閘亦告取消

2017-08-16 列印
  繼新季首次考閘於昨日取消後，本擬今早在沙田馬場舉行的額外泥地試閘，又因為沒有馬匹報名而取消。至於下次泥地試閘將在後日早上舉行，由於目前跟馬季開鑼日子愈來愈接近，估計屆時會湊夠報名馬匹，令試閘順利舉行。
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