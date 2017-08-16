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﻿馬場浮世繪——雲絲仙子本周六將復出

2017-08-16 列印
  澳洲馬后「雲絲仙子」將於本周六在蘭域馬場復出，角逐千四米二級賽禾域錦標，暫時該賽只有十駒報名上陣，但不少亦報跑同日其他賽事，所以屆時有多少駒出賽仍是未知之數。至於當地外圍莊家已立即行動，將「雲絲仙子」今場贏出十八連捷的賠率定為一點一倍，次熱門Invincible Gem的賠率已經是十三倍。
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