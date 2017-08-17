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﻿馬場浮世繪——永旺年年未落實征日

2017-08-17 列印
沈廄「永旺年年」除報名參加下月十日的韓國短途錦標外，亦有報名參加十月一日的日本短途馬錦標，但練馬師沈集成昨晨強調，此駒仍未落實遠征日本，一切要視乎日本中央競馬會是否提出邀請，他則會在「永旺年年」出爭韓國後，再按其表現和狀態進度作未來部署。故此，「永旺年年」是否接連在韓國及日本出戰，目前未有定案。
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