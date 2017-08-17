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﻿馬場浮世繪——馬會主席在法國頒獎

2017-08-17 列印
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法國多維爾馬場前日舉行兩場以香港賽馬會命名的錦標賽，其中二千米三級賽香港賽馬會拜倫錦標最受注目，因為去年歐洲馬王「好戰王」久休復出列陣，可是該駒在蘇銘倫胯下走勢從未見佳，結果在六匹參戰馬中跑第五名過終點，賽後蘇銘倫坦言馬兒不在狀態，所以末段已經停止策騎。該賽頭馬是由英國練馬師Chris Wall訓練的First Sitting，牠在巫斯義胯下以七倍掄元。「好戰王」應該不會出戰下周三的一級賽朱德望國際錦標，甚至放棄下月九日的愛爾蘭冠軍錦標，而十月一日的法國凱旋門大賽亦成疑。

至於當日另一場三歲千九米馬讓賽的香港賽馬會錦標，則由Norbert Leenders訓練的Tres Belaffair勝出。以上賽事舉行完畢後，均由香港馬會主席葉錫安頒獎。
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