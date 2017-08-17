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﻿馬場浮世繪——潘明輝將於今日復課

2017-08-17 列印
早前在新加坡客串兩個星期的潘明輝，總共取得六場頭馬，包括一場三級賽，他於周一返回香港後，到昨晨接近收操時間才文裝到馬場，經由宿舍停機坪返回馬房，相信是向導師賀賢報到，以及協助處理馬房事務。潘明輝表示將於今日復課操馬。
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