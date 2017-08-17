﻿順理成章——馬王總有遲暮時

一代世界飛人保特，早前在世界田徑錦標賽男子四乘一百米接力決賽中，接最後一棒時懷疑拉傷大腿肌肉倒地，未能完成賽事，令他在職業生涯的告別戰留下遺憾。記得有中國欄王美譽的劉翔，曾在二○一二年倫敦奧運的初賽起步不久即告撞欄倒下，自此便告別世界田徑場。可見運動員即使是曾經叱咤一時的世界王者，最終也敵不過歲月或傷患的影響。



香港馬壇上也有不少馬王在退役前要經過一些遲暮歲月，牠們陣上褪色的表現，也讓人想到「自古美人如名將，不許人間見白頭」這句話。上季先後有三匹馬王級的佳駟退役，包括二○一三至一四年度馬王「威爾頓」、二○一四至一五年度馬王「步步友」，以及二○一四至一五年度香港最佳短途馬「友瑩格」。其中「友瑩格」尚算保持雄風，在國際賽日再次贏得香港短途錦標，而「步步友」的最後一役仍能取得亞軍，「威爾頓」則在上季贏完首仗，其後七戰皆北。



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