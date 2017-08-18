﻿田泰安靠輕磅打天下

上季成績在騎師龍虎榜上排第五的田泰安，暑期前往日本客串了三個星期後，前日由毛里裘斯返港，昨晨正式復課，期間替何良和姚本輝馬房操馬，然後再前往停機坪，跟在場練馬師打交道。田泰安表示今季將一如過往，維持自己拼搏風格，希望至少可以贏出四十場頭馬以上。



田泰安操完馬後，依然精神奕奕，肯定狀態甚弗，他說：「本月初在日本客串期滿後，隨即經香港返回祖家毛里裘斯，之後在當地則有游水及參與水上運動，所以真正沒有策馬的日子只有個多星期，期間運動量充足，個人狀態跟上季尾沒有太大分別。反而是到步後感到天氣特別炎熱，加上濕度太高，令我一時間有窒息感覺，但當然很快便重新適應。」



田泰安早前到日本客串三個星期，共取得五場頭馬，較去年同期上升，他坦言此行收穫甚豐。「除了頭馬數字較前上升，同時獲機會策騎不少好馬出賽，印象最深刻是由頂級練馬師藤澤和雄訓練的兩歲馬Fast Approach，在未勝馬賽大勝五個馬位而回。另外我跟日本馬圈中人更稔熟，更能了解他們操練及出賽模式，希望有機會獲得信任，稍後他們派馬來港參加香港國際賽或其他大賽時，可以交由我策騎。」



上季田泰安共贏出四十場頭馬，表現仍稍稍未及前季，他坦言目標是至少超越上季之四十場。「香港馬場競爭激烈，一定靠個人努力克服，每日到場勤力操馬外，有些報名馬負磅太輕，或其他騎師不願意策騎的馬匹，我亦答允策騎出賽，結果胯下冷門座騎不時走入冷位或爆冷贏馬，為我帶來驚喜。今季自己亦會沿用同一方法，希望繼續可以交出成績。」



此外，昨晨收操後，田泰安特別走上烽火台找新練馬師麥菲文密斟，他解釋今季兩個新馬房都實力雄厚，所有騎師都願意跟他們合作，而自己年前曾在新加坡客串，對麥菲文的練馬功力有一定了解，所以趁機會聯絡對方，希望開鑼後雙方可以攜手合作爭取成績。特約記者：文傑