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﻿馬場浮世繪——呂健威昨舉行新季拜神

2017-08-18 列印
  距新馬季開鑼愈來愈近，多個馬房均在此段時間擇吉舉行拜神儀式，祈求新馬季成績理想，人馬平安。昨午呂健威馬房便舉行拜神，出席人數眾多，除了練馬師呂健威、副練李新榮，見習騎師蔣嘉琦外，還有多位廄內馬主等，場面相當熱鬧。
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