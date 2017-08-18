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﻿馬場浮世繪——首次泥閘共十四駒報名

2017-08-18 列印
  今季首兩次試閘都因為報名馬不足取消，而首次泥地試閘終於明早八時三十分舉行，十四匹出試馬分為兩組，當中九駒隸屬葉楚航馬房，三駒來自沈廄，包括將遠征韓國的「縱橫大地」和「永旺年年」，餘下兩匹出試馬是苗廄「紅太陽」和李廄「乘勝追擊」。
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