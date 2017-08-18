 Advertisement
  • 2017年8月19日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 雙學三子林子健興德美食博覽劉皇發

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——潘頓未定十月澳洲客串

2017-08-18 列印
  日前澳洲傳媒報道，騎師潘頓已卜定下月三十日在蘭域馬場客串，主要策騎「芳華正茂」角逐千二米二級賽首演錦標，倘若馬兒演出良好，便會在月十四日出爭同一馬場舉行的世界最高獎金草地大賽珠峰大賽。不過潘頓昨日坦言，雖然下月三十日香港沒有賽事舉行，自己卻根本未落實有關聘約，加上十月十四日與沙田日馬撞期，更無可能前往澳洲出賽，所以會否策騎「芳華正茂」未有定案，真正成行的機會不高。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd