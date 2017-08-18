﻿張氏理論——馬匹出生視季節

剛季煞科日出賽過的澳紐馬，如果於新季開鑼日再出，都已是添了一歲。因為馬匹不如人類會個別計生日而定歲數，反而是整體添歲的。北半球馬於元旦添歲，但南半球不一，南美是七月一日，十分合理。但澳紐卻是八月一日，原因不同，這是傳統，但當年為何不定七月一日？



據說近年澳洲馬圈都多了一點彈性，就是七月尾出生的馬匹，不會於出生幾天後立即就當是周歲馬，仍要待下一年的八月一日才當一歲。原來馬匹於哪月份出生，要至兩歲時才較為重要。如早兩三個月，即相等於人多了一年。以兩歲馬而言，可能就是十五歲少年對十六歲，年長有利，因為兩歲馬多是平磅作賽也。



澳洲馬極多於八月出生，九月也不少，但在英愛，一般馬匹於三至四月出生，二月已算極早，絕少見純種馬於一月出生。原因應是季節，一至二月仍是冬天，三月才是初春也，馬匹不宜在太寒冷的天氣中出生。



張福元